Токеномика на VersaGames (VERSA) Открийте ключова информация за VersaGames (VERSA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VersaGames (VERSA) VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames' staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project's low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Официален уебсайт: https://versagames.io/

Токеномика и анализ на цената за VersaGames (VERSA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VersaGames (VERSA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Общо предлагане: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Циркулиращо предлагане: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Рекорд за всички времена: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0150124 $ 0.0150124 $ 0.0150124 Научете повече за цената на VersaGames (VERSA)

Токеномика на VersaGames (VERSA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VersaGames (VERSA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VERSA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VERSA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VERSA, разгледайте цената в реално време на токените VERSA!

Прогноза за цената за VERSA Искате ли да знаете какъв път може да поеме VERSA? Нашата страница за прогноза за цената VERSA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VERSA сега!

