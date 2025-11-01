Информация за цената за VERRA DNA (VDNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00023992 $ 0.00023992 $ 0.00023992 24-часов нисък $ 0.00024994 $ 0.00024994 $ 0.00024994 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00023992$ 0.00023992 $ 0.00023992 24-часов висок $ 0.00024994$ 0.00024994 $ 0.00024994 Рекорд за всички времена $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Най-ниска цена $ 0.00019777$ 0.00019777 $ 0.00019777 Промяна на цената (1ч) +0.62% Промяна на цената (1д) +2.52% Промяна на цената (7д) -8.54% Промяна на цената (7д) -8.54%

Цената в реално време за VERRA DNA (VDNA) е$0.00024776. През последните 24 часа VDNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023992 до най-висока стойност $ 0.00024994, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VDNA е $ 0.01760951, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00019777.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VDNA има промяна от +0.62% за последния час, +2.52% за 24 часа и -8.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VERRA DNA (VDNA)

Пазарна капитализация $ 245.28K$ 245.28K $ 245.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 245.28K$ 245.28K $ 245.28K Циркулиращо предлагане 989.98M 989.98M 989.98M Общо предлагане 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Текущата пазарна капитализация на VERRA DNA е $ 245.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VDNA е 989.98M, като общото предлагане е 989983397.0922911. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 245.28K.