Цената в реално време на VERRA DNA днес е 0.00024776 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VDNA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VDNA в MEXC сега.

USD
VERRA DNA (VDNA) Ценова графика на живо
Информация за цената за VERRA DNA (VDNA) (USD)

Цената в реално време за VERRA DNA (VDNA) е$0.00024776. През последните 24 часа VDNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023992 до най-висока стойност $ 0.00024994, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VDNA е $ 0.01760951, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00019777.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VDNA има промяна от +0.62% за последния час, +2.52% за 24 часа и -8.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VERRA DNA (VDNA)

$ 245.28K
$ 245.28K$ 245.28K

--
----

$ 245.28K
$ 245.28K$ 245.28K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Текущата пазарна капитализация на VERRA DNA е $ 245.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VDNA е 989.98M, като общото предлагане е 989983397.0922911. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 245.28K.

История на цените за VERRA DNA (VDNA) USD

През днешния ден промяната в цената на VERRA DNA към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на VERRA DNA към USD беше $ -0.0001660512.
През последните 60 дни промяната в цената на VERRA DNA към USD беше $ -0.0002147477.
През последните 90 дни промяната в цената на VERRA DNA към USD беше $ -0.0026472021982780364.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.52%
30 дни$ -0.0001660512-67.02%
60 дни$ -0.0002147477-86.67%
90 дни$ -0.0026472021982780364-91.44%

Какво е VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

VERRA DNA (VDNA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за VERRA DNA (USD)

Колко ще струва VERRA DNA (VDNA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от VERRA DNA (VDNA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за VERRA DNA.

Проверете прогнозата за цената за VERRA DNA сега!

VDNA към местни валути

Токеномика на VERRA DNA (VDNA)

Разбирането на токеномиката на VERRA DNA (VDNA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VDNA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно VERRA DNA (VDNA)

Колко струва VERRA DNA (VDNA) днес?
Цената в реално време на VDNA в USD е 0.00024776 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VDNA към USD?
Текущата цена на VDNA към USD е $ 0.00024776. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на VERRA DNA?
Пазарната капитализация за VDNA е $ 245.28K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VDNA?
Циркулиращото предлагане на VDNA е 989.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VDNA?
VDNA постигна ATH цена от 0.01760951 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VDNA?
VDNA достигна ATL цена от 0.00019777 USD.
Какъв е обемът на търговията на VDNA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VDNA е -- USD.
Ще се повиши ли VDNA тази година?
VDNA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VDNA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за VERRA DNA (VDNA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

