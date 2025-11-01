Информация за цената за VERONICA by Virtuals (VERONICA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00117249 24-часов висок $ 0.0013828 Рекорд за всички времена $ 0.00233193 Най-ниска цена $ 0.0005781 Промяна на цената (1ч) -1.31% Промяна на цената (1д) +9.09% Промяна на цената (7д) +45.77%

Цената в реално време за VERONICA by Virtuals (VERONICA) е$0.00128458. През последните 24 часа VERONICA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00117249 до най-висока стойност $ 0.0013828, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VERONICA е $ 0.00233193, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0005781.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VERONICA има промяна от -1.31% за последния час, +9.09% за 24 часа и +45.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Пазарна капитализация $ 1.28M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.28M Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на VERONICA by Virtuals е $ 1.28M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VERONICA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.28M.