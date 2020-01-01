Токеномика на Venti ($VENTI) Открийте ключова информация за Venti ($VENTI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Venti ($VENTI) born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor Официален уебсайт: https://venti.bot/ Бяла книга: https://venti.bot/architecture Купете $VENTI сега!

Токеномика и анализ на цената за Venti ($VENTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Venti ($VENTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Общо предлагане: $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M Циркулиращо предлагане: $ 953.52M $ 953.52M $ 953.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.22K $ 13.22K $ 13.22K Рекорд за всички времена: $ 0.00250431 $ 0.00250431 $ 0.00250431 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000102 $ 0.00000102 $ 0.00000102 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Venti ($VENTI)

Токеномика на Venti ($VENTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Venti ($VENTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $VENTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $VENTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $VENTI, разгледайте цената в реално време на токените $VENTI!

Прогноза за цената за $VENTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме $VENTI? Нашата страница за прогноза за цената $VENTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $VENTI сега!

