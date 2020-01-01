Токеномика на Vent Finance (VENT)
Информация за Vent Finance (VENT)
VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole.
VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them.
- Platform-level identity verification: simple, one-time process.
- Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.
- Projects selected by the community and vetted by the team.
- Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)
- Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.
- Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.
- Secure environment for trusted partners and community members to transact.
- Trusted entity & team in compliance with international regulations.
- Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.
- Project Support through Incubation Partners.
Токеномика и анализ на цената за Vent Finance (VENT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vent Finance (VENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Vent Finance (VENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Vent Finance (VENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VENT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на VENT, разгледайте цената в реално време на токените VENT!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.