Информация за Velvet AI (VELAI) Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. Официален уебсайт: https://velvetai.xyz Купете VELAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Velvet AI (VELAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Velvet AI (VELAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 256.53K $ 256.53K $ 256.53K Общо предлагане: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Циркулиращо предлагане: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (оценка при пълна реализация): $ 256.53K $ 256.53K $ 256.53K Рекорд за всички времена: $ 0.00599055 $ 0.00599055 $ 0.00599055 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011997 $ 0.00011997 $ 0.00011997 Текуща цена: $ 0.00023249 $ 0.00023249 $ 0.00023249 Научете повече за цената на Velvet AI (VELAI)

Токеномика на Velvet AI (VELAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Velvet AI (VELAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VELAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VELAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VELAI, разгледайте цената в реално време на токените VELAI!

Прогноза за цената за VELAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме VELAI? Нашата страница за прогноза за цената VELAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VELAI сега!

