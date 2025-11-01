Информация за цената за Velocis AI (VECAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00006838$ 0.00006838 $ 0.00006838 Най-ниска цена $ 0.00000925$ 0.00000925 $ 0.00000925 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -1.46% Промяна на цената (7д) -1.46%

Цената в реално време за Velocis AI (VECAI) е$0.00000932. През последните 24 часа VECAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VECAI е $ 0.00006838, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000925.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VECAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -1.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Velocis AI (VECAI)

Пазарна капитализация $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K Циркулиращо предлагане 851.00M 851.00M 851.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Velocis AI е $ 7.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VECAI е 851.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.32K.