Токеномика на Velas (VLX)
Информация за Velas (VLX)
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago.
Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper.
The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
Токеномика и анализ на цената за Velas (VLX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Velas (VLX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Velas (VLX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Velas (VLX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VLX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VLX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на VLX, разгледайте цената в реално време на токените VLX!
Прогноза за цената за VLX
Искате ли да знаете какъв път може да поеме VLX? Нашата страница за прогноза за цената VLX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.