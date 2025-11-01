Информация за цената за Velar (VELAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00065021 $ 0.00065021 $ 0.00065021 24-часов нисък $ 0.00121774 $ 0.00121774 $ 0.00121774 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00065021$ 0.00065021 $ 0.00065021 24-часов висок $ 0.00121774$ 0.00121774 $ 0.00121774 Рекорд за всички времена $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Най-ниска цена $ 0.00059094$ 0.00059094 $ 0.00059094 Промяна на цената (1ч) -7.66% Промяна на цената (1д) +13.42% Промяна на цената (7д) -31.37% Промяна на цената (7д) -31.37%

Цената в реално време за Velar (VELAR) е$0.00074041. През последните 24 часа VELAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00065021 до най-висока стойност $ 0.00121774, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VELAR е $ 0.380312, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00059094.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VELAR има промяна от -7.66% за последния час, +13.42% за 24 часа и -31.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Velar (VELAR)

Пазарна капитализация $ 262.29K$ 262.29K $ 262.29K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 740.39K$ 740.39K $ 740.39K Циркулиращо предлагане 354.26M 354.26M 354.26M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Velar е $ 262.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VELAR е 354.26M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 740.39K.