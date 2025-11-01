БорсаDEX+
Цената в реално време на Veil Token днес е 0.105229 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VEIL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VEIL в MEXC сега.

Повече за VEIL

VEILценова информация

Какво представлява VEIL

Официален уебсайт на VEIL

Токеномика на VEIL

VEIL ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Veil Token Лого

Veil Token цена (VEIL)

Не се намира в списъка

1 VEIL към USD - цена в реално време:

$0.105229
$0.105229$0.105229
+7.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Veil Token (VEIL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:12:10 (UTC+8)

Информация за цената за Veil Token (VEIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.091123
$ 0.091123$ 0.091123
24-часов нисък
$ 0.129207
$ 0.129207$ 0.129207
24-часов висок

$ 0.091123
$ 0.091123$ 0.091123

$ 0.129207
$ 0.129207$ 0.129207

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

+1.25%

+7.37%

+62.67%

+62.67%

Цената в реално време за Veil Token (VEIL) е$0.105229. През последните 24 часа VEIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.091123 до най-висока стойност $ 0.129207, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VEIL е $ 0.310953, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02251824.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VEIL има промяна от +1.25% за последния час, +7.37% за 24 часа и +62.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Veil Token (VEIL)

$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M

--
----

$ 8.42M
$ 8.42M$ 8.42M

67.12M
67.12M 67.12M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Текущата пазарна капитализация на Veil Token е $ 7.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VEIL е 67.12M, като общото предлагане е 79999999.93845622. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.42M.

История на цените за Veil Token (VEIL) USD

През днешния ден промяната в цената на Veil Token към USD беше $ +0.00722234.
През последните 30 дни промяната в цената на Veil Token към USD беше $ +0.0842854404.
През последните 60 дни промяната в цената на Veil Token към USD беше $ +0.0494258508.
През последните 90 дни промяната в цената на Veil Token към USD беше $ +0.03279509409823336.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00722234+7.37%
30 дни$ +0.0842854404+80.10%
60 дни$ +0.0494258508+46.97%
90 дни$ +0.03279509409823336+45.28%

Какво е Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Veil Token (VEIL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Veil Token (USD)

Колко ще струва Veil Token (VEIL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Veil Token (VEIL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Veil Token.

Проверете прогнозата за цената за Veil Token сега!

VEIL към местни валути

Токеномика на Veil Token (VEIL)

Разбирането на токеномиката на Veil Token (VEIL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VEIL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Veil Token (VEIL)

Колко струва Veil Token (VEIL) днес?
Цената в реално време на VEIL в USD е 0.105229 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VEIL към USD?
Текущата цена на VEIL към USD е $ 0.105229. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Veil Token?
Пазарната капитализация за VEIL е $ 7.07M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VEIL?
Циркулиращото предлагане на VEIL е 67.12M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VEIL?
VEIL постигна ATH цена от 0.310953 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VEIL?
VEIL достигна ATL цена от 0.02251824 USD.
Какъв е обемът на търговията на VEIL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VEIL е -- USD.
Ще се повиши ли VEIL тази година?
VEIL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VEIL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:12:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Veil Token (VEIL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

