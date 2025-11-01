Информация за цената за Veil Token (VEIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.091123 $ 0.091123 $ 0.091123 24-часов нисък $ 0.129207 $ 0.129207 $ 0.129207 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.091123$ 0.091123 $ 0.091123 24-часов висок $ 0.129207$ 0.129207 $ 0.129207 Рекорд за всички времена $ 0.310953$ 0.310953 $ 0.310953 Най-ниска цена $ 0.02251824$ 0.02251824 $ 0.02251824 Промяна на цената (1ч) +1.25% Промяна на цената (1д) +7.37% Промяна на цената (7д) +62.67% Промяна на цената (7д) +62.67%

Цената в реално време за Veil Token (VEIL) е$0.105229. През последните 24 часа VEIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.091123 до най-висока стойност $ 0.129207, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VEIL е $ 0.310953, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02251824.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VEIL има промяна от +1.25% за последния час, +7.37% за 24 часа и +62.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Veil Token (VEIL)

Пазарна капитализация $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.42M$ 8.42M $ 8.42M Циркулиращо предлагане 67.12M 67.12M 67.12M Общо предлагане 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Текущата пазарна капитализация на Veil Token е $ 7.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VEIL е 67.12M, като общото предлагане е 79999999.93845622. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.42M.