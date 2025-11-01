Информация за цената за VEIL (VEIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за VEIL (VEIL) е$0.00157567. През последните 24 часа VEIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VEIL е $ 0.510369, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VEIL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VEIL (VEIL)

Пазарна капитализация $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 275.64K$ 275.64K $ 275.64K Циркулиращо предлагане 150.29M 150.29M 150.29M Общо предлагане 174,935,921.7495653 174,935,921.7495653 174,935,921.7495653

Текущата пазарна капитализация на VEIL е $ 235.81K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VEIL е 150.29M, като общото предлагане е 174935921.7495653. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 275.64K.