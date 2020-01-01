Токеномика на VedoraAI (VED)
Информация за VedoraAI (VED)
Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation.
The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised.
These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy.
By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy.
This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies.
Токеномика и анализ на цената за VedoraAI (VED)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VedoraAI (VED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на VedoraAI (VED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на VedoraAI (VED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VED токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VED токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на VED, разгледайте цената в реално време на токените VED!
Прогноза за цената за VED
Искате ли да знаете какъв път може да поеме VED? Нашата страница за прогноза за цената VED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
