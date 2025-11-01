Информация за цената за Vector AI (VECTOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +2.46% Промяна на цената (7д) +2.46%

Цената в реално време за Vector AI (VECTOR) е--. През последните 24 часа VECTOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VECTOR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VECTOR има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vector AI (VECTOR)

Пазарна капитализация $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Циркулиращо предлагане 903.11M 903.11M 903.11M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Vector AI е $ 5.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VECTOR е 903.11M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.15K.