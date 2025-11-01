Информация за цената за VCRED (VCRED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.987074 24-часов висок $ 1.003 Рекорд за всички времена $ 1.004 Най-ниска цена $ 0.985855 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +0.59% Промяна на цената (7д) +0.46%

Цената в реално време за VCRED (VCRED) е$0.999693. През последните 24 часа VCRED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.987074 до най-висока стойност $ 1.003, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VCRED е $ 1.004, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.985855.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VCRED има промяна от -0.01% за последния час, +0.59% за 24 часа и +0.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VCRED (VCRED)

Пазарна капитализация $ 12.60M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 999.69M Циркулиращо предлагане 12.60M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на VCRED е $ 12.60M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VCRED е 12.60M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 999.69M.