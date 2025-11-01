Информация за цената за Vaultec (VLT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.26% Промяна на цената (7д) +1.59% Промяна на цената (7д) +1.59%

Цената в реално време за Vaultec (VLT) е--. През последните 24 часа VLT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VLT е $ 0.00814746, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VLT има промяна от -- за последния час, +2.26% за 24 часа и +1.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vaultec (VLT)

Пазарна капитализация $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Vaultec е $ 7.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VLT е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.28K.