Токеномика на Vault Overflow (VAULT) Открийте ключова информация за Vault Overflow (VAULT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Vault Overflow (VAULT) We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits

Portfolio Management

Long term positions building tools like DCA and auto-invest

Spot token trading

Low leverage futures products

A series of auto-rebalancing indexes for top tokens

More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions

Hyperliquid EVM support for money markets and more Официален уебсайт: https://www.vaultoverflow.com/

Токеномика и анализ на цената за Vault Overflow (VAULT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vault Overflow (VAULT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 146.19K Общо предлагане: $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 395.73K Рекорд за всички времена: $ 0.276619 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03957828 Текуща цена: $ 0.03958623

Токеномика на Vault Overflow (VAULT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vault Overflow (VAULT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VAULT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VAULT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VAULT, разгледайте цената в реално време на токените VAULT!

