Цената в реално време на Vault Finance днес е 0.0000173 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VFI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VFI в MEXC сега.

Повече за VFI

VFIценова информация

Какво представлява VFI

Бяла книга VFI

Официален уебсайт на VFI

Токеномика на VFI

VFI ценова прогноза

Vault Finance Лого

Vault Finance цена (VFI)

Не се намира в списъка

1 VFI към USD - цена в реално време:

--
----
+1.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Vault Finance (VFI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:04:18 (UTC+8)

Информация за цената за Vault Finance (VFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001693
$ 0.00001693$ 0.00001693
24-часов нисък
$ 0.00001768
$ 0.00001768$ 0.00001768
24-часов висок

$ 0.00001693
$ 0.00001693$ 0.00001693

$ 0.00001768
$ 0.00001768$ 0.00001768

$ 0.00017485
$ 0.00017485$ 0.00017485

$ 0.00001672
$ 0.00001672$ 0.00001672

-0.26%

+1.43%

-14.50%

-14.50%

Цената в реално време за Vault Finance (VFI) е$0.0000173. През последните 24 часа VFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001693 до най-висока стойност $ 0.00001768, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VFI е $ 0.00017485, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001672.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VFI има промяна от -0.26% за последния час, +1.43% за 24 часа и -14.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vault Finance (VFI)

$ 47.75K
$ 47.75K$ 47.75K

--
----

$ 86.52K
$ 86.52K$ 86.52K

2.76B
2.76B 2.76B

4,999,863,210.441463
4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Текущата пазарна капитализация на Vault Finance е $ 47.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VFI е 2.76B, като общото предлагане е 4999863210.441463. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 86.52K.

История на цените за Vault Finance (VFI) USD

През днешния ден промяната в цената на Vault Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Vault Finance към USD беше $ -0.0000100192.
През последните 60 дни промяната в цената на Vault Finance към USD беше $ -0.0000110451.
През последните 90 дни промяната в цената на Vault Finance към USD беше $ -0.00007383072376100517.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.43%
30 дни$ -0.0000100192-57.91%
60 дни$ -0.0000110451-63.84%
90 дни$ -0.00007383072376100517-81.01%

Какво е Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

Прогноза за цената за Vault Finance (USD)

Колко ще струва Vault Finance (VFI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Vault Finance (VFI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Vault Finance.

Проверете прогнозата за цената за Vault Finance сега!

VFI към местни валути

Токеномика на Vault Finance (VFI)

Разбирането на токеномиката на Vault Finance (VFI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VFI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Vault Finance (VFI)

Колко струва Vault Finance (VFI) днес?
Цената в реално време на VFI в USD е 0.0000173 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VFI към USD?
Текущата цена на VFI към USD е $ 0.0000173. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Vault Finance?
Пазарната капитализация за VFI е $ 47.75K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VFI?
Циркулиращото предлагане на VFI е 2.76B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VFI?
VFI постигна ATH цена от 0.00017485 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VFI?
VFI достигна ATL цена от 0.00001672 USD.
Какъв е обемът на търговията на VFI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VFI е -- USD.
Ще се повиши ли VFI тази година?
VFI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VFI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:04:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Vault Finance (VFI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

