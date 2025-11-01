Информация за цената за Vault Finance (VFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001693 $ 0.00001693 $ 0.00001693 24-часов нисък $ 0.00001768 $ 0.00001768 $ 0.00001768 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001693$ 0.00001693 $ 0.00001693 24-часов висок $ 0.00001768$ 0.00001768 $ 0.00001768 Рекорд за всички времена $ 0.00017485$ 0.00017485 $ 0.00017485 Най-ниска цена $ 0.00001672$ 0.00001672 $ 0.00001672 Промяна на цената (1ч) -0.26% Промяна на цената (1д) +1.43% Промяна на цената (7д) -14.50% Промяна на цената (7д) -14.50%

Цената в реално време за Vault Finance (VFI) е$0.0000173. През последните 24 часа VFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001693 до най-висока стойност $ 0.00001768, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VFI е $ 0.00017485, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001672.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VFI има промяна от -0.26% за последния час, +1.43% за 24 часа и -14.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vault Finance (VFI)

Пазарна капитализация $ 47.75K$ 47.75K $ 47.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Циркулиращо предлагане 2.76B 2.76B 2.76B Общо предлагане 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Текущата пазарна капитализация на Vault Finance е $ 47.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VFI е 2.76B, като общото предлагане е 4999863210.441463. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 86.52K.