Информация за цената за Vantum (VANTUM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00077476$ 0.00077476 $ 0.00077476 Най-ниска цена $ 0.00000636$ 0.00000636 $ 0.00000636 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -2.96% Промяна на цената (7д) -2.96%

Цената в реално време за Vantum (VANTUM) е$0.00000692. През последните 24 часа VANTUM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VANTUM е $ 0.00077476, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000636.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VANTUM има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -2.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vantum (VANTUM)

Пазарна капитализация $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Циркулиращо предлагане 990.76M 990.76M 990.76M Общо предлагане 990,761,227.195675 990,761,227.195675 990,761,227.195675

Текущата пазарна капитализация на Vantum е $ 6.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VANTUM е 990.76M, като общото предлагане е 990761227.195675. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.86K.