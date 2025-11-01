Информация за цената за VANTA (VANTA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00000107 $ 0.00000107 $ 0.00000107 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00000107$ 0.00000107 $ 0.00000107 Рекорд за всички времена $ 0.00000184$ 0.00000184 $ 0.00000184 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -3.47% Промяна на цената (1д) +8.53% Промяна на цената (7д) -2.53% Промяна на цената (7д) -2.53%

Цената в реално време за VANTA (VANTA) е$0.00000103. През последните 24 часа VANTA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00000107, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VANTA е $ 0.00000184, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VANTA има промяна от -3.47% за последния час, +8.53% за 24 часа и -2.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VANTA (VANTA)

Пазарна капитализация $ 102.80K$ 102.80K $ 102.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 102.80K$ 102.80K $ 102.80K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на VANTA е $ 102.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VANTA е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 102.80K.