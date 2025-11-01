Информация за цената за Vanguard xStock (VTIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 333.63 $ 333.63 $ 333.63 24-часов нисък $ 338.56 $ 338.56 $ 338.56 24-часов висок 24-часов нисък $ 333.63$ 333.63 $ 333.63 24-часов висок $ 338.56$ 338.56 $ 338.56 Рекорд за всички времена $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Най-ниска цена $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Промяна на цената (1ч) +0.28% Промяна на цената (1д) +0.63% Промяна на цената (7д) +0.50% Промяна на цената (7д) +0.50%

Цената в реално време за Vanguard xStock (VTIX) е$336.21. През последните 24 часа VTIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 333.63 до най-висока стойност $ 338.56, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VTIX е $ 339.15, а най-ниската цена за всички времена е $ 304.19.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VTIX има промяна от +0.28% за последния час, +0.63% за 24 часа и +0.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Vanguard xStock (VTIX)

Пазарна капитализация $ 733.19K$ 733.19K $ 733.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Циркулиращо предлагане 2.18K 2.18K 2.18K Общо предлагане 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

Текущата пазарна капитализация на Vanguard xStock е $ 733.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VTIX е 2.18K, като общото предлагане е 24635.50423708. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.28M.