Информация за Value DeFi (VALUE) The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Официален уебсайт: https://valuedefi.io/ Купете VALUE сега!

Токеномика и анализ на цената за Value DeFi (VALUE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Value DeFi (VALUE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 101.44K $ 101.44K $ 101.44K Общо предлагане: $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Циркулиращо предлагане: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 101.53K $ 101.53K $ 101.53K Рекорд за всички времена: $ 46.9 $ 46.9 $ 46.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00704948 $ 0.00704948 $ 0.00704948 Текуща цена: $ 0.02111965 $ 0.02111965 $ 0.02111965 Научете повече за цената на Value DeFi (VALUE)

Токеномика на Value DeFi (VALUE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Value DeFi (VALUE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VALUE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VALUE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VALUE, разгледайте цената в реално време на токените VALUE!

