Информация за цената за ValleyDAO (GROW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.339437 $ 0.339437 $ 0.339437 24-часов нисък $ 0.376438 $ 0.376438 $ 0.376438 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.339437$ 0.339437 $ 0.339437 24-часов висок $ 0.376438$ 0.376438 $ 0.376438 Рекорд за всички времена $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Най-ниска цена $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Промяна на цената (1ч) +0.22% Промяна на цената (1д) +6.13% Промяна на цената (7д) -2.85% Промяна на цената (7д) -2.85%

Цената в реално време за ValleyDAO (GROW) е$0.363393. През последните 24 часа GROW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.339437 до най-висока стойност $ 0.376438, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GROW е $ 2.42, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.152417.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GROW има промяна от +0.22% за последния час, +6.13% за 24 часа и -2.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ValleyDAO (GROW)

Пазарна капитализация $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.91M$ 10.91M $ 10.91M Циркулиращо предлагане 11.06M 11.06M 11.06M Общо предлагане 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

Текущата пазарна капитализация на ValleyDAO е $ 4.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GROW е 11.06M, като общото предлагане е 30050000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.91M.