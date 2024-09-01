Токеномика на Valinity (VY)
Информация за Valinity (VY)
Valinity is a decentralized ecosystem designed to acquire the world's strongest tokenized assets Bitcoin Ethereum & Gold to back and enhance the growth of its token VY. By holding Valinity you tap into the growth of Bitcoin and Ethereum, combined with the stability and security of Gold.
Every transaction within the Valinity ecosystem—whether from interest from loans, transaction fees, or token sales—is automatically reinvested into acquiring more assets. This continuous cycle of reinvestment strengthens VY, allowing it to consistently outperform the market and outpace Bitcoin, Ethereum, and Gold price performance.
By using VY as collateral, you can receive loans in either Bitcoin, Ethereum, or Gold. As Valinity grows, you can continuously refinance your loans, securing liquidity while holding onto your VY . During market volatility, you have the flexibility to repay loans with depreciated assets and take out new loans in higher appreciated assets. For example you can use VY to take out a loan in Gold. When Bitcoin Soars you easily switch—repaying the Gold loan and unlocking Bitcoin at its peak, securing liquidity. Later, when Bitcoin drops in value, you repay the loan at a lower price, freeing up VY to take out a new loan in Gold, generating even more liquidity.
Valinity gives you the power to turn market swings into liquidity opportunities, all while keeping your VY—which continues to appreciate.
Токеномика и анализ на цената за Valinity (VY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Valinity (VY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Valinity (VY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Valinity (VY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на VY, разгледайте цената в реално време на токените VY!
Прогноза за цената за VY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме VY? Нашата страница за прогноза за цената VY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.