Информация за цената за Valentine Michael Smith (VALENTINE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -1.63% Промяна на цената (7д) -1.63%

Цената в реално време за Valentine Michael Smith (VALENTINE) е--. През последните 24 часа VALENTINE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VALENTINE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VALENTINE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -1.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Пазарна капитализация $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Циркулиращо предлагане 921.88M 921.88M 921.88M Общо предлагане 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

Текущата пазарна капитализация на Valentine Michael Smith е $ 18.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VALENTINE е 921.88M, като общото предлагане е 921875725.7284052. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.91K.