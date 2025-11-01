Информация за цената за Valentine Grok Companion (VALENTINE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00016134 $ 0.00016134 $ 0.00016134 24-часов нисък $ 0.00017418 $ 0.00017418 $ 0.00017418 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00016134$ 0.00016134 $ 0.00016134 24-часов висок $ 0.00017418$ 0.00017418 $ 0.00017418 Рекорд за всички времена $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Най-ниска цена $ 0.00015953$ 0.00015953 $ 0.00015953 Промяна на цената (1ч) -0.63% Промяна на цената (1д) +3.31% Промяна на цената (7д) -12.27% Промяна на цената (7д) -12.27%

Цената в реално време за Valentine Grok Companion (VALENTINE) е$0.00016676. През последните 24 часа VALENTINE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00016134 до най-висока стойност $ 0.00017418, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VALENTINE е $ 0.01498443, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015953.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VALENTINE има промяна от -0.63% за последния час, +3.31% за 24 часа и -12.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Пазарна капитализация $ 166.73K$ 166.73K $ 166.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 166.73K$ 166.73K $ 166.73K Циркулиращо предлагане 999.82M 999.82M 999.82M Общо предлагане 999,816,655.924069 999,816,655.924069 999,816,655.924069

Текущата пазарна капитализация на Valentine Grok Companion е $ 166.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VALENTINE е 999.82M, като общото предлагане е 999816655.924069. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 166.73K.