Текущата пазарна капитализация на Valencia CF Fan Token е $ 706.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VCF е 6.60M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.07M.

Цената в реално време за Valencia CF Fan Token (VCF) е$0.106946. През последните 24 часа VCF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.10173 до най-висока стойност $ 0.109208, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VCF е $ 4.95, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.099395.

История на цените за Valencia CF Fan Token (VCF) USD

През днешния ден промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ +0.00521599.

През последните 30 дни промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ -0.0242259747.

През последните 60 дни промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ -0.0320363052.

През последните 90 дни промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ -0.05675256993046425.