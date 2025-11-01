БорсаDEX+
Цената в реално време на Valencia CF Fan Token днес е 0.106946 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VCF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VCF в MEXC сега.

Повече за VCF

VCFценова информация

Какво представлява VCF

Официален уебсайт на VCF

Токеномика на VCF

VCF ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Valencia CF Fan Token Лого

Valencia CF Fan Token цена (VCF)

Не се намира в списъка

1 VCF към USD - цена в реално време:

$0.109397
$0.109397$0.109397
+7.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Ценова графика на живо
Информация за цената за Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.10173
$ 0.10173$ 0.10173
24-часов нисък
$ 0.109208
$ 0.109208$ 0.109208
24-часов висок

$ 0.10173
$ 0.10173$ 0.10173

$ 0.109208
$ 0.109208$ 0.109208

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395$ 0.099395

+0.39%

+5.13%

-2.05%

-2.05%

Цената в реално време за Valencia CF Fan Token (VCF) е$0.106946. През последните 24 часа VCF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.10173 до най-висока стойност $ 0.109208, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VCF е $ 4.95, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.099395.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VCF има промяна от +0.39% за последния час, +5.13% за 24 часа и -2.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 706.19K
$ 706.19K$ 706.19K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Valencia CF Fan Token е $ 706.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VCF е 6.60M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.07M.

История на цените за Valencia CF Fan Token (VCF) USD

През днешния ден промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ +0.00521599.
През последните 30 дни промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ -0.0242259747.
През последните 60 дни промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ -0.0320363052.
През последните 90 дни промяната в цената на Valencia CF Fan Token към USD беше $ -0.05675256993046425.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00521599+5.13%
30 дни$ -0.0242259747-22.65%
60 дни$ -0.0320363052-29.95%
90 дни$ -0.05675256993046425-34.66%

Какво е Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Valencia CF Fan Token (VCF) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Valencia CF Fan Token (USD)

Колко ще струва Valencia CF Fan Token (VCF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Valencia CF Fan Token (VCF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Valencia CF Fan Token.

Проверете прогнозата за цената за Valencia CF Fan Token сега!

VCF към местни валути

Токеномика на Valencia CF Fan Token (VCF)

Разбирането на токеномиката на Valencia CF Fan Token (VCF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VCF сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Valencia CF Fan Token (VCF)

Колко струва Valencia CF Fan Token (VCF) днес?
Цената в реално време на VCF в USD е 0.106946 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VCF към USD?
Текущата цена на VCF към USD е $ 0.106946. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Valencia CF Fan Token?
Пазарната капитализация за VCF е $ 706.19K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VCF?
Циркулиращото предлагане на VCF е 6.60M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VCF?
VCF постигна ATH цена от 4.95 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VCF?
VCF достигна ATL цена от 0.099395 USD.
Какъв е обемът на търговията на VCF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VCF е -- USD.
Ще се повиши ли VCF тази година?
VCF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VCF за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Valencia CF Fan Token (VCF)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

