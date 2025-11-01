Информация за цената за VALA CAPITAL MARKETS (VCM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006207 24-часов нисък $ 0.00008268 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00055171 Най-ниска цена $ 0.00004721 Промяна на цената (1ч) +3.50% Промяна на цената (1д) +8.43% Промяна на цената (7д) -29.25%

Цената в реално време за VALA CAPITAL MARKETS (VCM) е$0.00007019. През последните 24 часа VCM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006207 до най-висока стойност $ 0.00008268, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VCM е $ 0.00055171, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004721.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VCM има промяна от +3.50% за последния час, +8.43% за 24 часа и -29.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Пазарна капитализация $ 563.14K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 563.14K Циркулиращо предлагане 8.00B Общо предлагане 7,999,808,685.118294

Текущата пазарна капитализация на VALA CAPITAL MARKETS е $ 563.14K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VCM е 8.00B, като общото предлагане е 7999808685.118294. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 563.14K.