Информация за цената за V2EX (V2EX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00553054 $ 0.00553054 $ 0.00553054 24-часов нисък $ 0.00587447 $ 0.00587447 $ 0.00587447 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00553054$ 0.00553054 $ 0.00553054 24-часов висок $ 0.00587447$ 0.00587447 $ 0.00587447 Рекорд за всички времена $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Най-ниска цена $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 Промяна на цената (1ч) +0.17% Промяна на цената (1д) +2.09% Промяна на цената (7д) -3.69% Промяна на цената (7д) -3.69%

Цената в реално време за V2EX (V2EX) е$0.00566564. През последните 24 часа V2EX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00553054 до най-висока стойност $ 0.00587447, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на V2EX е $ 0.01572952, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0052682.

Що се отнася до краткосрочното представяне, V2EX има промяна от +0.17% за последния час, +2.09% за 24 часа и -3.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за V2EX (V2EX)

Пазарна капитализация $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

Текущата пазарна капитализация на V2EX е $ 5.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на V2EX е 1000.00M, като общото предлагане е 999999278.658802. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.74M.