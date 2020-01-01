Токеномика на UXD Stablecoin (UXD) Открийте ключова информация за UXD Stablecoin (UXD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UXD Stablecoin (UXD) UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. Официален уебсайт: https://uxd.fi/ Купете UXD сега!

Токеномика и анализ на цената за UXD Stablecoin (UXD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UXD Stablecoin (UXD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 322.88K $ 322.88K $ 322.88K Общо предлагане: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Циркулиращо предлагане: $ 323.15K $ 323.15K $ 323.15K FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Рекорд за всички времена: $ 5.03 $ 5.03 $ 5.03 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.052523 $ 0.052523 $ 0.052523 Текуща цена: $ 0.999175 $ 0.999175 $ 0.999175 Научете повече за цената на UXD Stablecoin (UXD)

Токеномика на UXD Stablecoin (UXD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UXD Stablecoin (UXD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UXD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UXD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UXD, разгледайте цената в реално време на токените UXD!

Прогноза за цената за UXD Искате ли да знаете какъв път може да поеме UXD? Нашата страница за прогноза за цената UXD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UXD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!