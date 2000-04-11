Токеномика на uwu (UWU) Открийте ключова информация за uwu (UWU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за uwu (UWU) This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library). Официален уебсайт: https://uwuctosol.com Купете UWU сега!

Токеномика и анализ на цената за uwu (UWU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за uwu (UWU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Общо предлагане: $ 996.87M $ 996.87M $ 996.87M Циркулиращо предлагане: $ 996.87M $ 996.87M $ 996.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Рекорд за всички времена: $ 0.00260909 $ 0.00260909 $ 0.00260909 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000571 $ 0.00000571 $ 0.00000571 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на uwu (UWU)

Токеномика на uwu (UWU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на uwu (UWU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UWU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UWU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UWU, разгледайте цената в реално време на токените UWU!

