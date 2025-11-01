Информация за цената за UWU 69 (UWU69) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00231136$ 0.00231136 $ 0.00231136 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) +0.79% Промяна на цената (7д) -48.50% Промяна на цената (7д) -48.50%

Цената в реално време за UWU 69 (UWU69) е--. През последните 24 часа UWU69 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UWU69 е $ 0.00231136, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UWU69 има промяна от -0.53% за последния час, +0.79% за 24 часа и -48.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UWU 69 (UWU69)

Пазарна капитализация $ 209.61K$ 209.61K $ 209.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 209.61K$ 209.61K $ 209.61K Циркулиращо предлагане 991.02M 991.02M 991.02M Общо предлагане 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

Текущата пазарна капитализация на UWU 69 е $ 209.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UWU69 е 991.02M, като общото предлагане е 991024050.952761. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 209.61K.