Blue Chip Blitz
Цената в реално време на UWU 69 днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за UWU69 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на UWU69 в MEXC сега.

Повече за UWU69

UWU69ценова информация

Какво представлява UWU69

Официален уебсайт на UWU69

Токеномика на UWU69

UWU69 ценова прогноза

UWU 69 Лого

UWU 69 цена (UWU69)

Не се намира в списъка

1 UWU69 към USD - цена в реално време:

$0.00021151
$0.00021151$0.00021151
+1.10%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
UWU 69 (UWU69) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:03:58 (UTC+8)

Информация за цената за UWU 69 (UWU69) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

+0.79%

-48.50%

-48.50%

Цената в реално време за UWU 69 (UWU69) е--. През последните 24 часа UWU69 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на UWU69 е $ 0.00231136, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, UWU69 има промяна от -0.53% за последния час, +0.79% за 24 часа и -48.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за UWU 69 (UWU69)

$ 209.61K
$ 209.61K$ 209.61K

--
----

$ 209.61K
$ 209.61K$ 209.61K

991.02M
991.02M 991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761 991,024,050.952761

Текущата пазарна капитализация на UWU 69 е $ 209.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на UWU69 е 991.02M, като общото предлагане е 991024050.952761. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 209.61K.

История на цените за UWU 69 (UWU69) USD

През днешния ден промяната в цената на UWU 69 към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на UWU 69 към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на UWU 69 към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на UWU 69 към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.79%
30 дни$ 0-65.66%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

UWU 69 (UWU69) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за UWU 69 (USD)

Колко ще струва UWU 69 (UWU69) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от UWU 69 (UWU69) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за UWU 69.

Проверете прогнозата за цената за UWU 69 сега!

UWU69 към местни валути

Токеномика на UWU 69 (UWU69)

Разбирането на токеномиката на UWU 69 (UWU69) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените UWU69 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно UWU 69 (UWU69)

Колко струва UWU 69 (UWU69) днес?
Цената в реално време на UWU69 в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на UWU69 към USD?
Текущата цена на UWU69 към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на UWU 69?
Пазарната капитализация за UWU69 е $ 209.61K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на UWU69?
Циркулиращото предлагане на UWU69 е 991.02M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на UWU69?
UWU69 постигна ATH цена от 0.00231136 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на UWU69?
UWU69 достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на UWU69?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за UWU69 е -- USD.
Ще се повиши ли UWU69 тази година?
UWU69 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за UWU69 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:03:58 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за UWU 69 (UWU69)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

