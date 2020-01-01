Токеномика на Utility Web3Shot (UW3S)
"Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport."
Токеномика и анализ на цената за Utility Web3Shot (UW3S)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Utility Web3Shot (UW3S), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Utility Web3Shot (UW3S): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Utility Web3Shot (UW3S) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой UW3S токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой UW3S токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на UW3S, разгледайте цената в реално време на токените UW3S!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.