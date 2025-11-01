Информация за цената за USX (USX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-часов нисък $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-часов висок $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекорд за всички времена $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Най-ниска цена $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00%

Цената в реално време за USX (USX) е$1. През последните 24 часа USX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.0 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USX е $ 1.017, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.999188.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USX има промяна от +0.01% за последния час, -0.00% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USX (USX)

Пазарна капитализация $ 212.74M$ 212.74M $ 212.74M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 212.74M$ 212.74M $ 212.74M Циркулиращо предлагане 212.67M 212.67M 212.67M Общо предлагане 212,672,122.762897 212,672,122.762897 212,672,122.762897

Текущата пазарна капитализация на USX е $ 212.74M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USX е 212.67M, като общото предлагане е 212672122.762897. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 212.74M.