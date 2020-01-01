Токеномика на USUALx (USUALX) Открийте ключова информация за USUALx (USUALX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за USUALx (USUALX) Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards. Официален уебсайт: https://usual.money/ Купете USUALX сега!

Токеномика и анализ на цената за USUALx (USUALX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за USUALx (USUALX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.55M $ 53.55M $ 53.55M Общо предлагане: $ 495.09M $ 495.09M $ 495.09M Циркулиращо предлагане: $ 495.09M $ 495.09M $ 495.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.55M $ 53.55M $ 53.55M Рекорд за всички времена: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.072403 $ 0.072403 $ 0.072403 Текуща цена: $ 0.108111 $ 0.108111 $ 0.108111 Научете повече за цената на USUALx (USUALX)

Токеномика на USUALx (USUALX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на USUALx (USUALX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USUALX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USUALX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USUALX, разгледайте цената в реално време на токените USUALX!

Прогноза за цената за USUALX Искате ли да знаете какъв път може да поеме USUALX? Нашата страница за прогноза за цената USUALX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USUALX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!