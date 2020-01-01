Токеномика на Usual USD (USD0) Открийте ключова информация за Usual USD (USD0), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Usual USD (USD0) USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Официален уебсайт: https://usual.money Бяла книга: https://docs.usual.money/ Купете USD0 сега!

Токеномика и анализ на цената за Usual USD (USD0) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Usual USD (USD0), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 577.67M $ 577.67M $ 577.67M Общо предлагане: $ 579.00M $ 579.00M $ 579.00M Циркулиращо предлагане: $ 579.00M $ 579.00M $ 579.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 577.67M $ 577.67M $ 577.67M Рекорд за всички времена: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Текуща цена: $ 0.997583 $ 0.997583 $ 0.997583 Научете повече за цената на Usual USD (USD0)

Токеномика на Usual USD (USD0): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Usual USD (USD0) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USD0 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USD0 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USD0, разгледайте цената в реално време на токените USD0!

Прогноза за цената за USD0 Искате ли да знаете какъв път може да поеме USD0? Нашата страница за прогноза за цената USD0 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USD0 сега!

