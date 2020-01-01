Токеномика на Usual ETH (ETH0) Открийте ключова информация за Usual ETH (ETH0), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Официален уебсайт: https://usual.money/ Бяла книга: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Купете ETH0 сега!

Токеномика и анализ на цената за Usual ETH (ETH0) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Usual ETH (ETH0), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.00M $ 58.00M $ 58.00M Общо предлагане: $ 15.60K $ 15.60K $ 15.60K Циркулиращо предлагане: $ 15.60K $ 15.60K $ 15.60K FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.00M $ 58.00M $ 58.00M Рекорд за всички времена: $ 3,935.57 $ 3,935.57 $ 3,935.57 Най-ниска стойност за целия период: $ 2,133.68 $ 2,133.68 $ 2,133.68 Текуща цена: $ 3,718.52 $ 3,718.52 $ 3,718.52 Научете повече за цената на Usual ETH (ETH0)

Токеномика на Usual ETH (ETH0): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Usual ETH (ETH0) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ETH0 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ETH0 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ETH0, разгледайте цената в реално време на токените ETH0!

Прогноза за цената за ETH0 Искате ли да знаете какъв път може да поеме ETH0? Нашата страница за прогноза за цената ETH0 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ETH0 сега!

