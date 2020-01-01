Токеномика на Ustream Coin (USTREAM) Открийте ключова информация за Ustream Coin (USTREAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ustream Coin (USTREAM) Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a

Токеномика и анализ на цената за Ustream Coin (USTREAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ustream Coin (USTREAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 212.78K $ 212.78K $ 212.78K Общо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Циркулиращо предлагане: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 212.78K $ 212.78K $ 212.78K Рекорд за всички времена: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021281 $ 0.00021281 $ 0.00021281 Научете повече за цената на Ustream Coin (USTREAM)

Токеномика на Ustream Coin (USTREAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ustream Coin (USTREAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USTREAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USTREAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USTREAM, разгледайте цената в реално време на токените USTREAM!

