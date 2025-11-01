Информация за цената за USIC (USI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000114 $ 0.00000114 $ 0.00000114 24-часов нисък $ 0.00000122 $ 0.00000122 $ 0.00000122 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000114$ 0.00000114 $ 0.00000114 24-часов висок $ 0.00000122$ 0.00000122 $ 0.00000122 Рекорд за всички времена $ 0.00000366$ 0.00000366 $ 0.00000366 Най-ниска цена $ 0.00000101$ 0.00000101 $ 0.00000101 Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) -0.94% Промяна на цената (7д) +4.82% Промяна на цената (7д) +4.82%

Цената в реално време за USIC (USI) е$0.00000116. През последните 24 часа USI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000114 до най-висока стойност $ 0.00000122, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USI е $ 0.00000366, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000101.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USI има промяна от -0.67% за последния час, -0.94% за 24 часа и +4.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USIC (USI)

Пазарна капитализация $ 115.94K$ 115.94K $ 115.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 115.94K$ 115.94K $ 115.94K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущата пазарна капитализация на USIC е $ 115.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USI е 100.00B, като общото предлагане е 99999999999.99998. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 115.94K.