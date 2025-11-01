Информация за цената за USEFUL COIN (USEFUL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00392976$ 0.00392976 $ 0.00392976 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.73% Промяна на цената (1д) -0.64% Промяна на цената (7д) -0.95% Промяна на цената (7д) -0.95%

Цената в реално време за USEFUL COIN (USEFUL) е--. През последните 24 часа USEFUL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USEFUL е $ 0.00392976, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USEFUL има промяна от -0.73% за последния час, -0.64% за 24 часа и -0.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USEFUL COIN (USEFUL)

Пазарна капитализация $ 126.18K$ 126.18K $ 126.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 126.18K$ 126.18K $ 126.18K Циркулиращо предлагане 999.71M 999.71M 999.71M Общо предлагане 999,713,326.961442 999,713,326.961442 999,713,326.961442

Текущата пазарна капитализация на USEFUL COIN е $ 126.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USEFUL е 999.71M, като общото предлагане е 999713326.961442. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 126.18K.