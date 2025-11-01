Информация за цената за USDZ (USDZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.816545 $ 0.816545 $ 0.816545 24-часов нисък $ 0.871522 $ 0.871522 $ 0.871522 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.816545$ 0.816545 $ 0.816545 24-часов висок $ 0.871522$ 0.871522 $ 0.871522 Рекорд за всички времена $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Най-ниска цена $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Промяна на цената (1ч) -0.55% Промяна на цената (1д) -5.66% Промяна на цената (7д) -3.86% Промяна на цената (7д) -3.86%

Цената в реално време за USDZ (USDZ) е$0.822193. През последните 24 часа USDZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.816545 до най-висока стойност $ 0.871522, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDZ е $ 1.16, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.428493.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDZ има промяна от -0.55% за последния час, -5.66% за 24 часа и -3.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USDZ (USDZ)

Пазарна капитализация $ 246.65K$ 246.65K $ 246.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 246.65K$ 246.65K $ 246.65K Циркулиращо предлагане 300.00K 300.00K 300.00K Общо предлагане 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Текущата пазарна капитализация на USDZ е $ 246.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDZ е 300.00K, като общото предлагане е 300000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 246.65K.