Информация за цената за USDu (USDU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.999257 $ 0.999257 $ 0.999257 24-часов нисък $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.999257$ 0.999257 $ 0.999257 24-часов висок $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Рекорд за всички времена $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Най-ниска цена $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) +0.37% Промяна на цената (7д) +0.37%

Цената в реално време за USDu (USDU) е$1.003. През последните 24 часа USDU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.999257 до най-висока стойност $ 1.003, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDU е $ 1.011, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.990456.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDU има промяна от +0.02% за последния час, +0.35% за 24 часа и +0.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USDu (USDU)

Пазарна капитализация $ 20.38M$ 20.38M $ 20.38M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.38M$ 20.38M $ 20.38M Циркулиращо предлагане 20.32M 20.32M 20.32M Общо предлагане 20,317,712.070136 20,317,712.070136 20,317,712.070136

Текущата пазарна капитализация на USDu е $ 20.38M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDU е 20.32M, като общото предлагане е 20317712.070136. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.38M.