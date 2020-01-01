Токеномика на USDFC (USDFC) Открийте ключова информация за USDFC (USDFC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за USDFC (USDFC) USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions. Официален уебсайт: https://usdfc.net/ Бяла книга: https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction Купете USDFC сега!

Токеномика и анализ на цената за USDFC (USDFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за USDFC (USDFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 306.46K $ 306.46K $ 306.46K Общо предлагане: $ 308.81K $ 308.81K $ 308.81K Циркулиращо предлагане: $ 308.81K $ 308.81K $ 308.81K FDV (оценка при пълна реализация): $ 306.46K $ 306.46K $ 306.46K Рекорд за всички времена: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.892521 $ 0.892521 $ 0.892521 Текуща цена: $ 0.992394 $ 0.992394 $ 0.992394 Научете повече за цената на USDFC (USDFC)

Токеномика на USDFC (USDFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на USDFC (USDFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDFC, разгледайте цената в реално време на токените USDFC!

Прогноза за цената за USDFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDFC? Нашата страница за прогноза за цената USDFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USDFC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!