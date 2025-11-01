Информация за цената за USDai (USDAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24-часов нисък $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 24-часов висок $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Рекорд за всички времена $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Най-ниска цена $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Промяна на цената (1ч) +0.04% Промяна на цената (1д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.73% Промяна на цената (7д) -0.73%

Цената в реално време за USDai (USDAI) е$1.009. През последните 24 часа USDAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.006 до най-висока стойност $ 1.014, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDAI е $ 1.19, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.769779.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDAI има промяна от +0.04% за последния час, -0.02% за 24 часа и -0.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USDai (USDAI)

Пазарна капитализация $ 584.06M$ 584.06M $ 584.06M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 584.06M$ 584.06M $ 584.06M Циркулиращо предлагане 578.88M 578.88M 578.88M Общо предлагане 578,876,462.1203465 578,876,462.1203465 578,876,462.1203465

Текущата пазарна капитализация на USDai е $ 584.06M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDAI е 578.88M, като общото предлагане е 578876462.1203465. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 584.06M.