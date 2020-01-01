Токеномика на USD WINK (USDW) Открийте ключова информация за USD WINK (USDW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за USD WINK (USDW) WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. Официален уебсайт: https://wink.finance/ Бяла книга: https://docs.wink.finance/

Токеномика и анализ на цената за USD WINK (USDW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за USD WINK (USDW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 266.82K Общо предлагане: $ 667.86K Циркулиращо предлагане: $ 268.57K FDV (оценка при пълна реализация): $ 663.52K Рекорд за всички времена: $ 1.066 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.392838 Текуща цена: $ 0.993501

Токеномика на USD WINK (USDW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на USD WINK (USDW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDW, разгледайте цената в реално време на токените USDW!

