Информация за цената за USD CoinVertible (USDCV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.998505 $ 0.998505 $ 0.998505 24-часов нисък $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.998505$ 0.998505 $ 0.998505 24-часов висок $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекорд за всички времена $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Най-ниска цена $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -0.04% Промяна на цената (7д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02%

Цената в реално време за USD CoinVertible (USDCV) е$0.999741. През последните 24 часа USDCV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.998505 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDCV е $ 1.13, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.978779.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDCV има промяна от -0.00% за последния час, -0.04% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за USD CoinVertible (USDCV)

Пазарна капитализация $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Циркулиращо предлагане 8.90M 8.90M 8.90M Общо предлагане 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Текущата пазарна капитализация на USD CoinVertible е $ 8.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDCV е 8.90M, като общото предлагане е 8900300.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.90M.