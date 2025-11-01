БорсаDEX+
Цената в реално време на USD CoinVertible днес е 0.999741 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDCV към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDCV в MEXC сега.

USD CoinVertible цена (USDCV)

1 USDCV към USD - цена в реално време:

$0.999679
$0.999679$0.999679
0.00%1D
mexc
USD
USD CoinVertible (USDCV) Ценова графика на живо
Информация за цената за USD CoinVertible (USDCV) (USD)

Цената в реално време за USD CoinVertible (USDCV) е$0.999741. През последните 24 часа USDCV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.998505 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDCV е $ 1.13, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.978779.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDCV има промяна от -0.00% за последния час, -0.04% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

8.90M
8.90M 8.90M

8,900,300.0
8,900,300.0 8,900,300.0

Текущата пазарна капитализация на USD CoinVertible е $ 8.90M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDCV е 8.90M, като общото предлагане е 8900300.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.90M.

През днешния ден промяната в цената на USD CoinVertible към USD беше $ -0.0004695707314538.
През последните 30 дни промяната в цената на USD CoinVertible към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на USD CoinVertible към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на USD CoinVertible към USD беше $ 0.

Днес$ -0.0004695707314538-0.04%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Официален уеб сайт

Колко ще струва USD CoinVertible (USDCV) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от USD CoinVertible (USDCV) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за USD CoinVertible.

Проверете прогнозата за цената за USD CoinVertible сега!

Разбирането на токеномиката на USD CoinVertible (USDCV) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USDCV сега!

Колко струва USD CoinVertible (USDCV) днес?
Цената в реално време на USDCV в USD е 0.999741 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на USDCV към USD?
Текущата цена на USDCV към USD е $ 0.999741. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на USD CoinVertible?
Пазарната капитализация за USDCV е $ 8.90M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на USDCV?
Циркулиращото предлагане на USDCV е 8.90M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USDCV?
USDCV постигна ATH цена от 1.13 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USDCV?
USDCV достигна ATL цена от 0.978779 USD.
Какъв е обемът на търговията на USDCV?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USDCV е -- USD.
Ще се повиши ли USDCV тази година?
USDCV може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USDCV за по-задълбочен анализ.
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

