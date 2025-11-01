Информация за цената за US Nerite Dollar (USND) (USD)

Цената в реално време за US Nerite Dollar (USND) е$0.978842. През последните 24 часа USND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.939391 до най-висока стойност $ 0.982091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USND е $ 1.61, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.938246.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USND има промяна от +0.52% за последния час, +2.16% за 24 часа и -1.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за US Nerite Dollar (USND)

Текущата пазарна капитализация на US Nerite Dollar е $ 2.33M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USND е 2.39M, като общото предлагане е 2385085.006695035. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.33M.