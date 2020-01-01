Токеномика на US Degen Index 6900 (DXY) Открийте ключова информация за US Degen Index 6900 (DXY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за US Degen Index 6900 (DXY) On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Официален уебсайт: https://dxy6900.vip/ Купете DXY сега!

Токеномика и анализ на цената за US Degen Index 6900 (DXY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за US Degen Index 6900 (DXY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Рекорд за всички времена: $ 0.00978671 $ 0.00978671 $ 0.00978671 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00228949 $ 0.00228949 $ 0.00228949 Научете повече за цената на US Degen Index 6900 (DXY)

Токеномика на US Degen Index 6900 (DXY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на US Degen Index 6900 (DXY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DXY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DXY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DXY, разгледайте цената в реално време на токените DXY!

Прогноза за цената за DXY Искате ли да знаете какъв път може да поеме DXY? Нашата страница за прогноза за цената DXY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DXY сега!

