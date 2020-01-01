Токеномика на US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Открийте ключова информация за US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions. Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump Купете REBA сега!

Токеномика и анализ на цената за US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.91K $ 30.91K $ 30.91K Общо предлагане: $ 690.08M $ 690.08M $ 690.08M Циркулиращо предлагане: $ 690.08M $ 690.08M $ 690.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.91K $ 30.91K $ 30.91K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Токеномика на US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой REBA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой REBA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на REBA, разгледайте цената в реално време на токените REBA!

Прогноза за цената за REBA Искате ли да знаете какъв път може да поеме REBA? Нашата страница за прогноза за цената REBA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените REBA сега!

