Токеномика на Urolithin A ($URO) Открийте ключова информация за Urolithin A ($URO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Urolithin A ($URO) $URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. Официален уебсайт: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Бяла книга: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Купете $URO сега!

Токеномика и анализ на цената за Urolithin A ($URO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Urolithin A ($URO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Общо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Циркулиращо предлагане: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Рекорд за всички времена: $ 0.144324 $ 0.144324 $ 0.144324 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00139615 $ 0.00139615 $ 0.00139615 Текуща цена: $ 0.00209229 $ 0.00209229 $ 0.00209229 Научете повече за цената на Urolithin A ($URO)

Токеномика на Urolithin A ($URO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Urolithin A ($URO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $URO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $URO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $URO, разгледайте цената в реално време на токените $URO!

Прогноза за цената за $URO Искате ли да знаете какъв път може да поеме $URO? Нашата страница за прогноза за цената $URO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $URO сега!

