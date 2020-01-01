Токеномика на urmom (URMOM) Открийте ключова информация за urmom (URMOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за urmom (URMOM) Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Официален уебсайт: https://urmompls.com/ Бяла книга: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Купете URMOM сега!

Токеномика и анализ на цената за urmom (URMOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за urmom (URMOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Общо предлагане: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M Циркулиращо предлагане: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Рекорд за всички времена: $ 0.00564377 $ 0.00564377 $ 0.00564377 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00161338 $ 0.00161338 $ 0.00161338 Текуща цена: $ 0.00385256 $ 0.00385256 $ 0.00385256 Научете повече за цената на urmom (URMOM)

Токеномика на urmom (URMOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на urmom (URMOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой URMOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой URMOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на URMOM, разгледайте цената в реално време на токените URMOM!

